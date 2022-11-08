В последние дни активно обсуждается шоу "Холостяк". Некоторые участницы, которые выбыли уже в 12 сезоне, обвинили проект в "адских" условиях и работе по сценарию.

Участница 10-го сезона "Холостяка" Алина Ляшук прокомментировала скандалы в 12-м сезоне. Речь идет о том, что после выхода в эфир второго выпуска шоу выбывшая участница Анастасия Кузьмицкая поделилась в блоге о том, что ее якобы заставляли работать по двое суток без сна и придумывать конфликты с другими участницами. Также она пожаловалась на плохое отношение со стороны психологов проекта, Алекса Топольского и Григория Решетника.

В ответ на это Алина Ляшук из десятого сезона записала видеообращение, где сказала:

"Хочу рассказать, что контракт из рук никто не вырывает. Мне, например, его дали в двух экземплярах, я сидела и его вычитывала. Если вы о себе не предоставили, не сказали, не написали нежелательной информации, ее не будет!"

Также она добавила, что все участницы, которые приходили на проект, должны были понимать всю ответственность и сложность съемочного процесса. Алина Ляшук добавила, что несколько непрерывных съемочных дней для "Холостяка" - нормальная практика:

"Вы шли на шоу, где выходить из зоны комфорта – это обычное дело! Мы тоже не спали по 2-3 суток. Конечно, это сложно физически. Эмоционально это изнуряет и каждый организм реагирует по-разному. Но никто не держит никого, каждый идет туда по собственному желанию".

Холостяк-12: скандалы на проекте

Во втором выпуске шоу покинули сразу шесть участниц. Аделина Дели возмутилась тем, что ее подарок для Топольского позже оказался в укрытии. Анастасия Кузьмицкая рассказала, что в эфир выпустили только то, что было выгодно редакторам. Также она пожаловалась на психологическое давление как со стороны самого Алекса Топольского, так и со стороны команды психологов проекта.

Напомним, Алекса Топольского обвинили в домогательствах.

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