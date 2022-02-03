Исполнительница показала архивные снимки со своей наставницей, которой не стало.

Украинская певица Джамала сообщила грустную новость – у нее случилось горе, она потеряла очень близкого друга.

В своем Instagram исполнительница сообщила о смерти своей наставницы и преподавателя по вокалу Натальи Горбатенко.

"Не стало очень близкого друга, с которым можно было говорить часами обо всем. Моего и всей-всей моей большой семьи. Исключительного учителя, обладателя уникальных вокальных знаний, с которым так мечтала когда-нибудь открыть вокальную школу. Ни в консерватории, ни после я не встречала педагога, который мог научить пению любой сложности. А она могла. Всегда буду благодарить Бога за эту встречу. Невероятный человек – веселый, энергичный и очень вдохновляющий, потрясающая мама и бабушка", – отметила Джамала.

По ее словам, в консерватории над ними часто шутили: как такими дружными могут быть учитель и ученик?

"Как близкие подружки. У меня такой и не было, и не будет. Невероятно тяжело! – призналась певица. – Хочется плакать, но в эту же секунду вспоминаю одну из особенностей Натальи Алексеевны: при ней совершенно нельзя было грустить... Мы смеялись и всегда-всегда много говорили, пели и снова смеялись. Невозможно представить, как вообще быть без…".

Текст Джамала сопроводила архивными фото и отрывком из шоу "Танцы со звездами", для которого Наталья Горбатенко дала свое последнее интервью, ведь в том выпуске певица посвятила ей номер.

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