"Чудеса случаются, когда веришь в себя". Так звучит главный месседж группы KAZKA, что впервые в украинском шоу-бизнесе осуществил масштабную коллаборацию музыкального проекта и крупнейшего ритейлера страны.

На днях группа KAZKA объявили о релизе собственной книги «KAZKA.Чарголос». История рассказывает о приключениях девочки по имени «Сказка» и ее друзей, которые живут в совершенно другом мире, наполненном магией, волшебными существами и, конечно же, замечательной музыкой.

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"Наша миссия - подарить сказку каждому. Сквозь призму музыки, любви к Украине и ответственного отношения к жизни», — отмечают участники группы.

Важно, что у книги не только развлекательная миссия, но и экологичная: она учит заботиться об окружающей среде, ответственно относиться к будущему нашей планеты и формировать правильные экопривычки.

Тем временем на официальном YouTube-канале KAZKA уже доступны для просмотра первые эпизоды одноименного мультсериала «KAZKA. Тайна Чарголосу», что является дополнением к книге и частью KAZKA Мира. В сериале главная героиня находит еще больше увлекательных приключений и знакомит с новыми историями о героях книги.

А для желающих глубже погрузиться в сказочную атмосферу в магазинах представлены VR-очки, которые с помощью мобильного приложения позволят вам «оживить» любимых персонажей и сыграть с ними в виртуальную игру.

Напомним, что KAZKA первыми покорили мировой чарт SHAZAM, первыми представили свой трек «Мята» и клип к нему в популярном современном формате NFT (невзаимозаменяемые токены) и первыми создали целый фэнтезийную вселенную, где их alter ego зажили параллельной жизнью в анимированном воплощении.

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Автор: Диана Могилевич