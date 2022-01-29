Александра Зарицкая рассказала о подготовке к туру KAZKA в США.

У каждого музыканта есть свои пожелания, которые должен учесть организатор концерта. Как рассказали участники популярной украинской группы KAZKA, они ребята непривередливые.

"Каких-либо специфических пунктов в райдере нет, но мы уже второй раз едем в Америку с особыми для нас организаторами. Это Владимир Быховский, а еще его родители, помогающие со всей организацией! Вот его мама, например, готовит вкусный райдер как настоящая мама. А папа Владимира помогает с организацией, он очень поддерживает артистов во время выступления и путешествий в туре. Потому мы идем как во вторую семью", - отметила в комментарии "Сегодня" солистка группы Александра Зарицкая.

Ранее украинская актриса и экс-холостячка Ксения Мишина призналась, что является требовательной относительно своего райдера.

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