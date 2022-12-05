Пострадавший написал на артиста заявление в полицию.

На днях стало известно о драке российского музыканта Григория Лепса с 39-летним петербуржцем Дмитрием. Сейчас же стали известны подробности этого происшествия.

Драка произошла после неудачного концерта Лепса. Артист вместе со своими охранниками после этого инцидента заявился в местный бар в Санкт-Петербурге, где настойчиво предлагал одному из посетителей поиграть в нарды на деньги. Мужчина отказался, так как у него не было денег, чтобы играть с Лепсом, но тот был неумолим.

После отказа мужчины играть с ним на деньги, Лепс снял очки и пошел в атаку. Он кулаком ударил Дмитрия, в результате чего у него сломан нос. Затем Лепс со своей командой настоял, чтобы они вышли на улицу и уже там продолжили разборки. В ходе драки у петербуржца случился ушиб правого коленного сустава.

Видео дня

РосСМИ сообщают, что мужчина сразу же написал заявление в полицию - воззбуждено уголовное дело. Статья 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" подразумевает штраф до сорока тысяч рублей, исправительные работы до года или даже лишение свободы на срок до двух лет.

Также известно, что на следующий день, после драки, артист вернулся в Москву, где выступил на "Песне года". В кадре можно заметить, что у него посеченные кулаки.

Григорий Лепс попал в инцидент

3 декабря стало известно, что Лепс в честь 60-летия дал концерт в Ледовом дворце, но в какой-то момент что-то пошло не так. Артист знатно психанул, бросил микрофон об сцену и ушел.

4 декабря в СМИ начало распространяться видео, где Лепс в состоянии алкогольного опьянения стал участником уличной драки возле одного из местных баров.

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