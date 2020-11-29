Решетник в третий раз стал отцом / instagram.com/grisha_reshetnik
Украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина 28 ноября стали многодетными родителями.
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У пары родился третий сын, имя которого пока неизвестно. Григорий написал в Instagram, что малыш родился настоящим красавчиком.
"Теперь я - многодетный папа. У нас родился третий сыночек! Он настоящий красавчик! Я благодарю свою любимую жену-героиню за этот подарок! Мне кажется, что с сегодняшнего дня я умею летать", - написал телеведущий.
Решетник в третий раз стал отцом / instagram.com/grisha_reshetnik
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