У Григория Решетника родился третий сын.

Украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина 28 ноября стали многодетными родителями.

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У пары родился третий сын, имя которого пока неизвестно. Григорий написал в Instagram, что малыш родился настоящим красавчиком.

"Теперь я - многодетный папа. У нас родился третий сыночек! Он настоящий красавчик! Я благодарю свою любимую жену-героиню за этот подарок! Мне кажется, что с сегодняшнего дня я умею летать", - написал телеведущий.

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Автор: Диана Могилевич