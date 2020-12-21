Чапкис до сих пор находится в больнице / instagram.com/gregchapkis
Сын хореографа Григория Чапкиса, Грег, отреагировал на госпитализацию отца.
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Грег живет в Сан-Франциско. Но к финалу "Танцев со звездами" он прилетел в Украину, чтобы порадовать отца. В инста-сториз он написал, что очень нервничает из-за того, что его отец попал в больницу.
"Я очень нервничаю. Мой 90-летний папа попал в больницу", - написал он.
Сам Чапкис-старший заявил, что у него сильный испуг. Он боится смерти.
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