Чапкис-старший попал в больницу из-за двухсторонней пневмонии.

Сын хореографа Григория Чапкиса, Грег, отреагировал на госпитализацию отца.

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Грег живет в Сан-Франциско. Но к финалу "Танцев со звездами" он прилетел в Украину, чтобы порадовать отца. В инста-сториз он написал, что очень нервничает из-за того, что его отец попал в больницу.

"Я очень нервничаю. Мой 90-летний папа попал в больницу", - написал он.

Сам Чапкис-старший заявил, что у него сильный испуг. Он боится смерти.

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Автор: УНИАН