Умер ведущий популярного шоу "Разрушители легенд"

Грант Имахара вел шоу с 2005 по 2014 год.

Специалист по электронике и радиотелемеханике, известный своим участием в популярном телевизионном шоу «Разрушители легенд», Грант Имахара скончался в возрасте 49 лет.

Об этом сообщает CNN.

Причиной его смерти стала аневризма головного мозга. Соведущий Имахары Адам Сэвидж написал в своем Twitter, что будет скучать по своему другу.

"Я был частью двух больших семей с Грантом Имахарой в течение последних 22 лет. Грант был действительно блестящим инженером, художником и исполнителем", - подчеркнул Сэвидж.

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Имахара был соведущим знаменитого телешоу с 2005 по 2014 год. Он специализировался на создании различной электроники и роботов для экспериментов.

Также Грант Имахара отвечал за визуальные эффекты в фильмах Затерянный мир: парк юрского периода, Звездные войны, Терминатор 3: Восстание машин, Матрица: Перезагрузка, Матрица: Революция.

Научно-популярное телешоу Разрушители легенд в 2003-2016 годах выходило на телеканале Discovery. В программах ведущие проверяли различные городские мифы, легенды, слухи из интернета и распространенных заблуждений.

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