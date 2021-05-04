Модель показала фото / instagram.com/katharinamazepa
25-летняя австрийская модель Катарина Мазепа опубликовала в Instagram горячее фото.
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На снимке она позирует в сексуальном кружевном белье с пояском и подтяжками. Также она дополнила такой откровенный образ чокером и ободком с ушками.
"Невероятная", "Ты очень сексуальная", "Какая харизматичная красотка", "Вау", "У тебя красивое тело", - пишут поклонники.
Модель показала фото / instagram.com/katharinamazepa
Кто такая Катарина Мазепа:
- Модель выросла в австрийской столице, а когда ей исполнилось 14 лет прожила целый год в Малайзии
- Мазепа выиграла конкурс "Мисс Вены"
- Катарина замужем за американским дипломатом Шилом Мазепой. Церемония бракосочетания состоялась в Италии
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