Модель любит соблазнять фанов.

25-летняя австрийская модель Катарина Мазепа опубликовала в Instagram горячее фото.

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На снимке она позирует в сексуальном кружевном белье с пояском и подтяжками. Также она дополнила такой откровенный образ чокером и ободком с ушками.

"Невероятная", "Ты очень сексуальная", "Какая харизматичная красотка", "Вау", "У тебя красивое тело", - пишут поклонники.

Кто такая Катарина Мазепа:

Модель выросла в австрийской столице, а когда ей исполнилось 14 лет прожила целый год в Малайзии

Мазепа выиграла конкурс "Мисс Вены"

Катарина замужем за американским дипломатом Шилом Мазепой. Церемония бракосочетания состоялась в Италии

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Автор: Диана Могилевич