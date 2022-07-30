Недавно телеведущая, которая сейчас занимается волонтерством, потеряла доступ к своей странице в Instagram.

Телеведущий Юрий Горбунов показал фото со своей коллегой Лесей Никитюк и рассказал, что даже несмотря на то, что ей заблокировали Instagram, она сейчас в порядке и продолжает заниматься своей волонтерской деятельностью.

"Волонтерские пути переплетаются! И хоть Instagram Леси временно заблокирован, не беда! Есть Instagram друзей! А это значит, что мы на связи!! Нас не сломать! Кстати, YouTube-канал Леси работает! Заходите!", - написал Юрий Горбунов.

На опубликованном снимке они позируют в каком-то кафе. Очевидно, оно находится на заправке, так как за окном видна колонка АЗС.

"Волонтерство объединяет сердца", "Леся, мы ждем возвращения твоей страницы в Инстаграм", "Такие уставшие взгляды", "Наши волшебники, вы - невероятны", - написали поклонники в комментариях.

Напомним, Леся Никитюк посвятила лирическую песню "Блакитні очі" погибшему на войне другу. Поклонники отметили, что Никитюк дотронулась этой песней до струн их души.

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