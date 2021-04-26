Артистка не победила в 11 сезоне шоу.

Украинская артистка Тина Кароль восемь лет была судьей вокального шоу "Голос страны". И пять раз ее команда побеждала.

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В 11 сезоне шоу команду Кароль обошла DOROFEEVA, для которой эта победа стала первой. В конце финала Тина призналась, что это был последний сезон с ее участием.

"Это мой последний сезон. Я очень благодарна "Голосу страны". И спасибо всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Люблю каждого, кто касался этого проекта. Если так можно, то я бы с удовольствием отдала свое кресло Юлии Саниной", - сказала Тина.

Отметим, полный выпуск "Голоса страны" можно посмотреть по понедельникам на 1plus1.video.

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Автор: Диана Могилевич