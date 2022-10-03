Лия Меладзе с начала войны живет за границей.

Дочь известного продюсера и композитора Константина Меладзе - Лия - рассказала, где находится во время войны и куда будет поступать.

Так, девушка вышла на связь во время эфира шоу "Голос країни-12". Ранее на "Слепых прослушиваниях" она сумела развернуть все суддейские кресла, тем самым попав на следующие этапы проекта.

Сейчас же Лия находится за границей, где планирует поступать в высшее учебное заведение. Однако девушка верит в Вооруженные силы Украины и надеется, что скоро сможет вернуться домой - в Украину.

"К сожалению, как и многим украинцам, мне пришлось уехать из страны, я уже готовлюсь к поступлению в иностранный вуз. Я надеюсь и верю, что скоро смогу вернуться домой. Я верю в наши ВСУ, я верю в то, что наша победа не за горами, что скоро мы будем все работать дома и делать все для того, чтобы Украина расцвела", - рассказала Лия в эфире шоу.

Стоит отметить, что сам Константин Меладзе молчит о войне в Украине.

Сплетни вокруг Константина Меладзе

После полномасштабного вторжения России в Украину Константин Меладзе ни разу не высказался о войне. При этом его супруга Вера Брежнева встала на сторону Украины и даже переехала в Польшу, где помогала украинским беженцам.

На фоне этой ситуации в СМИ начали появляться слухи о разводе Меладзе и Брежневой. Так, СМИ с отсылкой на блогершу массово пишут о том, что Брежнева и Меладзе официально расторгли свой брак еще летом 2022 года.

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