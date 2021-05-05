Рэперша повторила образ своей коллеги по цеху.

Украинская рэперша alyona alyona опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой повторила образ эпатажной артистки Карди Би.

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Девушка позировала абсолютно голой. При этом с помощью фотошопа она сделала "инверсию". Таким образом на одном кадре получилось две alyona alyona, а из волос и железных банок она сделала некую башню. Также она показала язык.

"Когда людей определяют по знаку Зодиака - я слышу шум. Мой зодиакальный знак - Близнецы. Звезды говорят, что я любознательная, эрудированная, темпераментная и неутомляемая. Я легко нахожу общий язык с абсолютно разными людьми. Если верить космосу, то в любви я не терплю однообразия и посредственности", - подписала фото артистка.

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Автор: Диана Могилевич