Петр Чернышев выглядит очень измученным и разбитым.

В сети появились новые фотографии российского фигуриста и мужа Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева. На снимках знаменитость сложно узнать, поскольку он сильно постарел и зарос. Вероятно, это напрямую связано со стрессами на фоне болезни его жены.

"Муж Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике. Заросший Петр Чернышев выглядит глубоким стариком", - комментируют пропагандистские Telegram-каналы.

В комментариях с этом активно соглашаются.

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Сам Чернышев стал реже появляться на публике. Состояние Анастасии Заворотнюк он никак не комментировал, хотя пресса и поклонники интересуются этим при любой возможности.

Поговаривают, что звезда "Моей прекрасной няни" сейчас находится в одной из московских клиник. Она не ходит, все время находится под капельницами, положительной динамики не наблюдается. В таком состоянии она находится уже более трех лет - с тех пор, как ей диагностировали глиобластому (опухоль мозга).

На днях старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что переезжает из Баку в Дубай. Модель недавно вышла замуж, о чем рассказала в своем блоге. Как на ее замужество отреагировала мама - неизвестно. Анна Заворотнюк просит не спрашивать у нее ничего о родительнице.

Напомним, недавно в сети рассказали, как "Моя прекрасная няня" унижала Украину.

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