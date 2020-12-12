Целью такого мероприятия было оказать поддержку и выразить слова благодарности ключевым работникам и их семьям за их усилия во время пандемии коронавируса.

Принц Уильям, Кейт и трое их детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и самый младший принц Луи приехали в театр Палладиум, где посетили спектакль пантомимы, организованный Национальной лотереей.

Целью такого мероприятия было оказать поддержку и выразить слова благодарности ключевым работникам и их семьям за их усилия во время пандемии коронавируса.

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Принц и герцогиня прошлись по красной дорожке за руку с детьми. На 38-летней герцогине Кэтрин было платье миди от бренда Alessandra Rich и обуты замшевые туфли-лодочки. В руках герцогиня несла маленький клатч, на запястье у нее был золотой браслет, а в ушах - серьги-колечки с жемчужными камнями. Красивая укладка и макияж завершали образ Кэтрин.

Принц Уильям пришел в белой рубашке, красном джемпере, пиджаке и брюках. Герцог Кембриджский пребывал в прекрасном настроении и гордо шел рядом со всеми членами своей семьи.

Принцесса Шарлотта была в клетчатом платье, черных плотных колготах и балетках. Старший сын пары Джордж – в полосатом джемпере и брюках, а самый младший Луи – в синем кардигане и тоже в брюках. 2,5-летний принц Луи выглядел самым серьезным и волновался больше других детей, ведь для него это большое светское мероприятие стало первым.

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Автор: УНИАН