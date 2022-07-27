Актриса призналась, что на первой съемке шоу ей не понравились претенденты на ее сердце.

Украинская актриса и главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, из-за чего плакала в начале проекта. По ее словам, ей обещали красивых мужчин, но многие из них были ей не по вкусу.

Звезда призналась, что спрашивала у ведущего проекта Григория Решетника, где нормальные мужчины.

"Я просто вышла из зала, встретила Гришу, расплакалась и сказала: "А где нормальные?" Я их встречала и думала: следующий, следующий, да вы же обещали мне красивых парней, где они. Но на самом деле, все хорошо, мы потом общались", – рассказала Мишина во время стрима в STAND UP Battle Club.

Она также рассказала, что создатели проекта забирали у мужчин телефоны, поэтому они не могли общаться с ней вне камер.

"Когда камеры выключались, участники не могли ко мне подойти. Их всех там куда-то, охрана не пускала. Нельзя общаться, только перед камерами. Писать нельзя было. У них забирали телефоны", – сказала актриса.

Напомним, в финале проекта Ксения Мишина выбрала шоумена Александра Эллерта. Практически сразу после финала они съехались. Но отношения у них были совсем негладкие, поэтому пара несколько раз расставалась, а потом сходилась.

В начале войны Эллерт предложил Мишиной помощь. Они вместе уехали на Западную Украину. По словам Мишиной, Александр пытался восстановить их отношения, но она пока не готова к этому. При этом актриса не исключает, что может продолжить общения с экс-возлюбленным.

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