Он показался в компании известного украинского певца.

Украинский актер-воин Гарик Бирча, который известен по сериалу "Виталька", показался в Киеве во время отпуска.

Не секрет, что мужчина в 2022 году добровольно стал на защиту страны. Ранее он признался, что редко бывает дома и не участвует в публичных мероприятиях, однако сегодня, 28 апреля, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя опубликовал совместное фото с актером в своем Instagram. Певец отметил, что они встретились в столице и показал, как сейчас выглядит Бирча.

"Сосед прибыл в Киев в отпуск. Встретились на кофе. Гарик Бирча мобилизовался добровольцем в первый месяц. Докладываю, чувство юмора - при нем, на месте. Все будет Украина!" - подписал кадр Тополя, на котором обнимает Гарика.

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Подписчики засыпали комплиментами мужчин и поблагодарили за защиту:

"Супер! Спасибо каждый день нашим защитникам"

"Какие красивые и настоящие мужчины"

Спасибо, что защищаете"

"Низкий поклон вам".

К слову, во время полномасштабной войны Гарик не только стал военным, но и женился и впервые стал отцом. Этой новостью он порадовал поклонников в прошлом году и признался, что его дочери уже больше двух лет. Однако больше подробностей о своей личной жизни актер не рассказывает.

Напомним, ранее Гарик Бирча рассказал, как проведет время с семьей после возвращения с фронта.

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