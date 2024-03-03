Он воспитывает почти двухлетнюю дочь.

Украинский актер и военный Гарик Бирча ошеломил поклонников новостью - он женился и стал отцом. Знаменитость не любит рассказывать о своей личной жизни, однако сейчас сделал исключение.

За кулисами шоу "Лига смеха. Волонтерский десант 3" он сказал, что приехал в отпуск с фронта не только ради участия в проекте, но и для того, чтобы больше времени провести со своей семьей.

"У меня есть маленькая дочь. Два года недавно исполнилось. Она родилась перед полномасштабным вторжением", - признался защитник в интервью программе "Ближе к звездам".

Стоит отметить, что о супруге он ничего не рассказал. Однако на его безимянном пальце заметно обручальное кольцо, что говорит о том, что теперь он не холостяк.

Чем известен Гарик Бирча

Гарик Бирча родился 15 сентября 1974 года в городе Долинская. Позже семья переехала в Кривой Рог. В школьные годы начал играть в КВН и заниматься пародиями.

В 1998 году отправился на службу в армию. Получил звание старшего сержанта. Через год вновь начал работать на телевидение и радио.

Выступает в украинских телепередачах, а также снимается в сериалах. Он обрел популярность после комедийного сериала "Виталька", где сыграл главную роль.

В 2022 году из-за российского вторжения в Украину вступил в ряды Сил территориальной обороны Киева.

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