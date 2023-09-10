Пользователи считают, что Бессмертная просто "выкрутилась".

Недавнее заявление Ирины Бессмертной, которая оправдалась из-за ситуации с россиянкой на конкурсе "Миссис мира 2023", не понравилась некоторым пользователям сети. Модель, которая родилась в Херсоне и сейчас живет в США, говорила, что не могла нарушить правила, но в это не все поверили.

Так, на странице "УНИАН Зірки" на Facebook появились комментарии от украинцев, которые начали критиковать Бессмертную и ее слова. В частности, пользователи пишут:

"Подготовилась хорошо, что нужно сказать, чтобы при короне остаться... Всегда можно поступить так, как хочется по совести, а не по инструкции. Это не оправдывает ее действия отнюдь. Жаль, что корона важнее принципов".

"Выкрутилась девка"

"Что она мелет"

"Позор!"

"Голову надо включать, а теперь не отмоешься".

Кроме этого выяснилось, что Бессмертная пообщалась с фанами на своей странице в Instagram. Комментаторы начали спрашивать, почему же она держала россиянку за руки и не понимает ли она, что это "запятное" ее саму.

Видео дня

"Госпожа Ирина, а как оно было держать за руки ту, которая из страны убийцы украинцев? Херсон и сегодня обстреливают. Вы руки кровью украинцев замазали или это не важно для вас?" - написала комментатор.

В ответ на это Бессмертная сначала написала, что знает немало россиян, которые якобы идут против режима и помогают украинцам. Модель подчеркнула, что она не хотела, чтобы победила девушка из РФ.

"У меня не было времени изучать историю девушки, которая была одной из моих почти 100 соперниц и оказалась со мной в финале конкурса. Все свои свои силы и время на тот момент я направила, чтобы завоевать эту победу для Украины, это была моя цель. Для меня было принципиально важно не позволить победить России", - заявила модель.

Скандал вокруг украинки на "Миссис мира" - что случилось

Напомним, ранее стало известно, что украинка, что победившая на "Миссис мира 2023", оконфузилась любезностью с россиянкой. Во время финала она держала ее за руку, а потом еще и обнималась.

Впоследствии Бессмертная оправдалась тем, что не могла поступить иначе. По словам модели, если бы она нарушила правила, то победу бы одержала россиянка.

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