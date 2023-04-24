Иво Бобул заявил, что Олег Псюк якобы страдает от звездной болезни, и отказывается выходить к своим фанатам после выступлений, чтобы сделать с ними общие фото.

Между народным артистом Украины Иво Бобулом и лидером группы Kalush Orchestra Олегом Псюком возникла публичная дискуссия. Бобул заявил, что молодые музыканты после победы на Евровидении-2022 поймали звездную болезнь. Проявляется это в том, что после сольных выступлений они якобы игнорируют свою публику и не общаются с ней.

"Ведут они себя не очень хорошо. Люди хотят с ними фотографироваться, общаться, а они… Ну нельзя так, ребят! Как народ вас поднял, так он вас и опустит. С народом так нельзя", - сказал ранее артист.

Олег Псюк все обвинения отрицает. Он говорит, что к фанатам их коллектив выходит даже после тяжелых концертов, перед которыми те практически не спали.

"Каждый, кто был у нас на концерте, знает, что мы выходим фотографироваться. Такие правила сольного концерта. Не все выходят, а мы выходим. Бывает, что мы 2-3 часа спим перед концертом, но выходим. Это правильно, так работает сольный концерт", - сказал Псюк в интервью ЖВЛ.

Также фронтмен Kalush Orchestra отметил, что все его давние друзья могут подтвердить - мировая слава абсолютно не изменила мужчину.

"Каждый человек, кто знает меня давно, может подтвердить, что сейчас я такой же, каким был и до начала существования группы", - резюмировал Олег Псюк.

Напомним, Олег Псюк из Kalush Orchestra нежно поздравил свою девушку с 22-летием.

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