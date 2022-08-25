Музыкант показал любимую в вышиванке.

Лидер прославившейся на весь мир группы Kalush Orchestra Олег Псюк показал свою девушку в вышиванке в честь ее дня рождения. Сообщается, что 25 августа Александре исполнилось 22 года.

"Сегодня день рождения у моей молодушки. 22 года. Когда мы только познакомились и я узнал, что она дочь пасечника, и что у нее дома больше тонны меда, я подумал, что это может быть судьба. Это действительно похоже, потому что наше знакомство на Крещатике было очень случайным и одновременно романтичным. Мы уже полтора года, как вместе и моя любовь, детка, к тебе только растет", - трогательно признался Олег в своем Instagram-блоге.

Он пожелал своей любимой оставаться такой же классной и красивой. Псюк также опубликовал совместное фото с Александрой Билобров, а также показал ее фото в вышиванке.

Напомним, в июне девушка фронтмена Kalush Orchestra похвасталась дорогим подарком. Александра Билобров показала фотографии, сделанные на фоне Эйфелевой башни.

Также УНИАН писал, что Kalush Orchestra отказались выступать на одной сцене с россиянкой.

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