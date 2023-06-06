Сеть до сих пор шутит о том, как "подставили" опальную певицу.

Украинская актриса дубляжа Екатерина Сергеева сделала новую пародию. Она показала, как бы певица Ани Лорак отреагировала на то, что недавно в РФ сбили дрон с наклейкой "Фонд мести" и ее именем.

На фоне этого в сети появилось немало мемов, а Сергеева высмеяла "планы" певицы "тихо помогать" Украине. За основу для своего видео актриса снова взяла фрагмент скандального интервью Лорак, которое та давала российской журналистке.

"Я тихо донатила им на дроны, чтобы реабилитироваться. А они сделали такую подставу и на крыле написали: "Фонд мести Ани Лорак". Я в шоке! И вот оно летало по всей РФ, и они читали", - пошутила Сергеева, которая "озвучила" Лорак на украинском языке.

Также актриса не обошла вниманием попытки певицы скрывать свою позицию и молчать о войне. В прошлом Лорак называла себя "деревом любви", а сейчас, возможно, уже и не знает, кто она на самом деле.

"А я ведь и сегодня не могу понять, какая у меня позиция. И кто я: дерево любви, куст предательства или беспринципное перекати-поле. А эти дроны мне все испортили", - шутит Сергеева.

Звезда дубляжа "прошлась" и по тому, что Лорак не удалось сохранить карьеру. После взрывов в Москве выступления певицы начали отменять.

"Отменили все мои концерты в РФ, не удалось усидеть даже на одном стуле. Знаешь, ведь концерты отменены в таких сказочных городах, как Белгород, Щебекино", - добавила Сергеева, которая перевоплотилась в роль Лорак.

Новая пародия на Лорак и ее "Фонд мести" - видео

Реакция сети

Комментаторы признают, что их насмешила новая пародия. Пользователи пишут:

"Очень ждала продолжения! Супер, метко! Спасибо"

"Куст предательства" - это замечательно!"

"Гениально. Даже не знаю, кто лучше: Ани или Алена".

"Фонд мести Ани Лорак" - с чего все началось

В конце апреля блогер и активист Сергей Стерненко заявил, что Лорак "задонатила" на ВСУ. Шутка быстро "взорвала" сеть. Впоследствии певица, которая молчит о войне в Украине, развязанной РФ, раскрыла свою реальную позицию. Она призвала "донатить" детям, однако на счет российского фонда.

30 мая, когда в РФ было достаточно "громко", в сети появилось фото дрона, который якобы сбили в Москве. На нем была наклейка "Фонд мести Ани Лорак". После этого сеть "взорвалась" мемами. Певицу высмеяли как простые пользователи, так и известные звезды.

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