30 мая в России началось крайне неспокойно.

30 мая стало известно о том, что в жилой многоэтажке Москвы прогремел взрыв. Причиной взрыва мог стать БПЛА. В сети уже опубликовали снимок вероятного беспилотника, на крыле которого наклейка с надписью "Ани Лорак. Фонд мести". Соцсети отреагировали на это с юмором.

Стоит отметить, что с самого начала полномасштабной войны певица родом из Украины долго молчала. Затем она заявила, что против войны и насилия, а через свое творчество пытается нести любовь и добро.

В соцсетях к тому моменту уже появились слухи о том, что часть прибыли со своих российских концертов Лорак передаст на ВСУ. Украинский активист Сергей Стерненко публично поблагодарил звезду за донаты. Потом стало известно, что он пошутил.

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Учитывая то, что россияне слепо верят всему, что читают в интернете, они взбунтовались и выразили свое недовольство, а несколько концертов путинистки были отменены - в РФ всерьез опасаются, что Лорак будет передавать деньги на ВСУ.

Сейчас в сети смеются над тем, что на дроне якобы наклейка с "Фондом мести Ани Лорак". Пользователи шутят, что Лобода сейчас думает, что должна была додуматься до этого раньше, а также иронично извиняются перед Лорак за то, что сомневались в ней.

"Батько наш - Бандера, Ані Лорак - мати. Рускіє будинки будем ми взривати", - написал один из пользователей Twitter.

Напомним, Лорак нарядилась в камуфляж и вызвала возмущения.

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