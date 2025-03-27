По словам Фимы, эти деньги он направил на нужды беженцев.

Украинский ведущий и звезда "Лиги смеха" Фима Константиновский рассказал о помощи россиянина в начале полномасштабной войны.

Не секрет, что до 24 февраля 2022 года Фима ездил на выступления КВН в РФ и у него были там знакомые. Однако после полномасштабного вторжения, когда многие россияне начали молчать о войне, один из них решил помочь финансово ведущему.

"Это был только один россиянин. Мы познакомились задолго до полномасштабной, не раз пересекались на играх в КВН. Но не буду раскрывать его имя, чтобы не подставлять. На тот момент мне очень помогли деньги, которые он дал, потому что я начал заниматься детьми-беженцами одного из днепровских шелтеров. Он хотел помочь финансово (и надо сказать, что это была немалая сумма - 10 тысяч долларов), а от этого было тупо отказываться. Все до копейки я потратил на шелтер", - рассказал Фима в интервью изданию OBOZ.UA.

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Юморист добавил, что сейчас они больше не поддерживают связь с россиянином и у него самого никогда не возникало желания остаться в РФ еще до начала войны.

"После 24 февраля 2022 года этот товарищ уехал из России, но со временем вернулся. Я разочаровался в этом его поступке и понял, что больше с ним не буду контактировать. Поэтому мы прекратили писать друг другу. У меня никогда даже мысли не было остаться там работать надолго. Это страна с ужасными людьми. Хотя сейчас мы видим их настоящими, но мне они и тогда были такими. Как-то злобно и негативно относились даже друг к другу. Признаюсь, со временем я начал сочинять на тему: "Мог бы я убить Путина?" Да кто его знает. Может, и мог бы. Но это фантазии", - подчеркнул Константиновский.

Напомним, ранее звезда сериала "Сваты" Александр Феклистов ответил, почему россияне-молчуны не заслуживают прощения.

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