Филипп Киркоров вместе с эскортницей экстренно уехал из России

Они отправились в Европу.

Российский певец и любитель диктатора Владимира Путина - Филипп Киркоров - упаковал свои чемоданы и уехал из России вместе с бывшей эскортницей, которая также поддерживает полномасштабную войну в Украине, Мариной Овсянниковой.

По данным росСМИ, Киркоров решил сделать сюрприз Овсянниковой и ее маленькому сыну и купил три билета в Грецию, где они проведут все вместе какое-то время.

Сообщается, что путинист заказал частный борт, чтобы провести полет в лакшери условиях.

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"Филипп филигранно делает сюрпризы, со словами: "Срочно пакуй чемодан, вылет через 10 часов". А я легка на подъем!" — написала Овсянникова.

Девушка добавила: "Вылетаем в перспективу". Возможно, они в ближайшее время не планируют возвращаться в Россию.

Напомним, ранее стало известно, что Киркоров вывез своих детей из России. Теперь дети путиниста живут и учатся за границей.

Кроме того, ранее известный украинский певец Никита Ломакин рассказал о домогательствах со стороны Киркорова. По его словам, когда ему было 15 лет, Киркоров пытался его соблазнить.

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