На песенном конкурсе он исполнит премьерную песню.

Российский артист Филлип Киркоров поедет на Евровидение-2021 вместе с Наталией Гордиенко. Он будет представлять Молдову.

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Об этом сообщается на странице конкурса в Facebook.

Стоит отметить, что Наталия Гордиенко - это украинская певица, участница первого сезона шоу "Голос страны". Она исполняет песни на украинском и русском языках.

Сообщается, что Киркоров исполнит "сладкую премьеру" новой песни для Евровидения. По слухам, композиция похожа по стилю на песню "Siren Song" певицы MARUV.

Увидят ли зрители дуэт Филиппа Киркорова и певицы на сцене конкурса, или артист просто входит в команду Гордиенко - пока неизвестно. Так как на официальном сайте Евровидения только Наталья указана как представительница Молдовы.

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Автор: УНИАН