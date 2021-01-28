Российский артист Филлип Киркоров поедет на Евровидение-2021 вместе с Наталией Гордиенко. Он будет представлять Молдову.
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Об этом сообщается на странице конкурса в Facebook.
Стоит отметить, что Наталия Гордиенко - это украинская певица, участница первого сезона шоу "Голос страны". Она исполняет песни на украинском и русском языках.
Сообщается, что Киркоров исполнит "сладкую премьеру" новой песни для Евровидения. По слухам, композиция похожа по стилю на песню "Siren Song" певицы MARUV.
Увидят ли зрители дуэт Филиппа Киркорова и певицы на сцене конкурса, или артист просто входит в команду Гордиенко - пока неизвестно. Так как на официальном сайте Евровидения только Наталья указана как представительница Молдовы.
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