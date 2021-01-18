Предварительно причиной смерти назвали "естественные причины".

Знаменитый американский музыкальный продюсер и звукорежиссер Фил Спектор умер в 81 год.

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По данным департамента исправительных учреждений и реабилитации штата Калифорния, он скончался 16 января в больнице в 18:35 по местному времени.

Предварительно причиной смерти назвали «естественные причины». Официальную причину смерти Спектора позже определит судебно-медицинский эксперт округа Сан-Хоакин. Известно, что около месяца назад его госпитализировали с диагнозом COVID-19.

Фил Спектор: за что сидел в тюрьме продюсер

С 2009 года Спектор отбывал тюремный срок за убийство 40-летней актрисы и фотомодели Ланы Кларксон. Она погибла от выстрела пистолета в рот в 2003 году.

Адвокаты продюсера утверждали, что актриса совершила самоубийство, так как страдала от депрессии. Однако показания четырех женщин, утверждавших, что Спектор угрожал им оружием, заставили присяжных вынести обвинительный приговор.

Фила Спектора посадили на 19 лет.

Фил Спектор: чем известен

Фил Спектор считается легендарной фигурой в мире музыки.

В разные годы продюсер сотрудничал с Шер и Тиной Тернер, его творчество повлияло на Beach Boys и Брюса Спрингстина.

Именно Спектор подготовил к выпуску последний альбом группы The Beatles - Let It Be.

Между 1961 и 1965 годами он записал 20 из 40 хитов того времени.

С конца 1970-х он заперся у себя дома и почти полностью прекратил карьеру из-за зависимости от алкоголя и наркотиков.

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Автор: УНИАН