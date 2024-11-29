Фагот без колебаний покончил бы с Путиным.

Украинский певец и лидер группы "Танок на майдане Конго", Олег Михайлюта, выступающий под сценическим псевдонимом Фагот, поделился своими мыслями относительно Владимира Путина в интервью на YouTube-канале "Люкс ФМ". По словам артиста, если бы ему пришлось встретить президента России, он не потратил бы времени на разговоры и без лишних слов покончил бы с ним.

"Шею свернул бы и все. Без слов", - так четко ответил Фагот на вопрос ведущего о том, что бы он сделал при встрече с Путиным.

Певец не скрывает своего глубокого возмущения и презрения к российскому диктатору, особенно после начала полномасштабной войны в Украине.

Кроме этого, Фагот рассказал, как изменился его взгляд на окружающий мир после 24 февраля 2022 года. Артист отметил, что именно война и зверства, совершенные Россией, стали моментом, когда стало четко понятно, кто есть кто.

"Ты сразу увидел, кто есть кто. Очень уменьшилась прослойка людей, которые позволяют себе сказать фразу: не все так однозначно. Меня это всегда сильно бесило", - поделился своими переживаниями музыкант.

Фагот подчеркнул, что Путин и его действия выявили истинное лицо России, которое теперь нельзя скрыть.

"Сейчас своим ярким полномасштабным вторжением, зверствами, которые подтверждены кучей документов, Путин показал всему миру - чем на самом деле является Россия", - отметил певец.

Фагот также подчеркнул, что он больше не видит смысла в попытке искать какие-то нейтральные позиции или оправдывать действия России.

Напомним, лидер "ТНМК" поделился историей о ревности своей возлюбленной Ольги Навроцкой.

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