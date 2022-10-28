Певица не попала в лонглист Нацотбора.

Украинская певица Katya Chilly пожаловалась, что музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2023 Дмитрий Шуров не добавил ее песню в лонглист.

Певица отметила, что уже неоднократно подавала заявку на участие в конкурсе, но опять оказалась "за бортом". Впрочем, на этот раз, как говорит Чили, ей уже не обидно.

"Наша песня снова не прошла первый отборочный Евровидения. Ну и ладно. Нет, не горько, не удивлена. Посмотрю, кто пройдет", - написала певица на своей странице в Facebook.

При этом поклонники поддержали Катю Чили. В комментариях они написали, что полюбили ее и без участия в Евровидении. Некоторые фолловеры и вовсе обвинили Нацотбор в коррупции.

Что пишут поклонники Katya Chilly

"Я не понимаю этого. И других причин, кроме коррупции, в этом отказе не вижу"

"Мы полюбили вас без "Евровидений" и модных трендов. Счастье, что вы у нас есть"

"Ты верна своему делу, и все это знают. По крайней мере, многие"

"У вас слишком высокий уровень для "Евровидения""

"Жаль. А за тем, что будет происходить на Нацотборе, надо будет следить, потому что там почти каждый раз какой-то зашквар"

Кто такая Katya Chilly

Katya Chilly - украинская певица, музыкант и композитор. За тринадцать лет профессиональной карьеры выпустила четыре альбома, получивших значительное внимание прессы и публики.

26 февраля 2017 года приняла участие в популярном вокальном шоу "Голос країни". В 2020 году приняла участие в Нацотборе на Евровидение и стала полуфиналисткой. Выступала с песней "Pich".

Напомним, финал Нацотбора на Евровидение-2023 состоится в Киеве. При этом, чтобы участники чувствовали себя в безопасности, он пройдет в укрытии.

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