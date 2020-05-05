Группа Go_A примет участие в специальном онлайн-шоу "Евровидения": дата и время
Победители Национального отбора на «Евровидение-2020» украинская группа Go_А примет участие в специальном онлайн-шоу «Чествование песен Евровидения» (Eurovision Song Celebration).
Читайте также"Я кайфую": солистка группы Go_A рассказала о карантине и подготовке к "Евровидению"Шоу будут транслировать на официальном YouTube-канале конкурса 12 мая в 22:00.
Зрители смогут увидеть клипы песен исполнителей, которые должны были прозвучать во время конкурса «Евровидение-2020».
Go_A исполнит свои три любимые песни с предыдущих конкурсов.
Организаторы обещают много сюрпризов. Среди них – общение с фанатами «Евровидения», на связи будут блогеры и поклонники конкурса.
Ранее УНИАН сообщал, что в Украине проведут трансляцию альтернативного шоу «Евровидения».