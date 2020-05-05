Группа Go_A примет участие в специальном онлайн-шоу "Евровидения": дата и время

Зрители смогут увидеть клипы песен исполнителей, которые должны были прозвучать во время конкурса "Евровидение-2020".

Победители Национального отбора на «Евровидение-2020» украинская группа Go_А примет участие в специальном онлайн-шоу «Чествование песен Евровидения» (Eurovision Song Celebration).

Читайте также"Я кайфую": солистка группы Go_A рассказала о карантине и подготовке к "Евровидению"Шоу будут транслировать на официальном YouTube-канале конкурса 12 мая в 22:00.

Зрители смогут увидеть клипы песен исполнителей, которые должны были прозвучать во время конкурса «Евровидение-2020».

Go_A исполнит свои три любимые песни с предыдущих конкурсов.

Организаторы обещают много сюрпризов. Среди них – общение с фанатами «Евровидения», на связи будут блогеры и поклонники конкурса.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине проведут трансляцию альтернативного шоу «Евровидения».