Она также рассказала о своем состоянии во время реабилитации.

Экс-военная Евгения Эмеральд, которая недавно сделала ринопластику, рассказала о сложной реабилитации и впервые показала себя после хирургического вмешательства.

Женщина вышла на связь со своими подписчиками в Instagram. Она отметила, что прошло четыре дня с момента операции и только сейчас ей становится легче.

"Это первый день, когда мне реально немножечко легче. Хотя бы я уже не плачу и не страдаю, как мне больно. Я думала, что я сильный человек, а тут я так страдала. Мне так было себя жалко. Для меня каждый час - это был ад", - подчеркнула Эмеральд.

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Бывшая военная также добавила, что у каждого операция и процесс реабилитации проходит по-разному. Но в ее случае все проходит тяжело, об этом она сказала так:

"У меня она проходит довольно сложно, говорю как есть. Я не стесняюсь себя и своего вида. Мне трудно. Да, я не дышу. Не дышу все эти дни, но к этому уже начинаю привыкать. У меня отеки, и это очень сильно болит, глаза тоже болят. Первые два дня у меня болела поясница. У меня когда спрашивали, говорила, что болит просто все. Но действительно сейчас легче".

Евгения отметила, что решилась на операцию не только с эстетической точки зрения. Несколько лет назад она попала в драку, где повредила себе нос, а потом еще второй раз получила травму. Поэтому женщина мечтала 8 лет обратиться к хирургу и сделать ринопластику.

Что известно о Евгении Эмеральд

Евгения Эмеральд в начале полномасштабной войны пополнила ряды ВСУ. На фронте она познакомилась с военным Евгением Стипанюком, за которого вышла замуж. Позже после свадьбы Эмеральд рассказала о домашнем насилии, когда она была беременна дочерью Афиной. После этого пара скандально развелась.

Напомним, ранее украинский актер-воин Генналий Попенко рассказал, как чувствует себя после травмы на фронте.

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