Он также вспомнил, как когда-то останавливался в разрушенном комплексе.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич, который родился в Кривом Роге, эмоционально отреагировал на ракетный удар оккупантов по гостинице "Аврора".

В ночь на 27 августа российские войска атаковали отель, в результате чего погибло два человека и есть пятеро пострадавших, однако эти данные еще уточняются. Само же здание комплекса полностью разрушено.

Анатолий не смог сдержать эмоций от новостей и написал о знакомом месте у себя в Instagram.

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"Это не просто отель. Это важная часть моего города. И меня тоже. Это первый крутой современный отель, который в свое время появился в Кривом. Здесь останавливались все звезды (и российские, в том числе, которые сейчас открыто поддерживают войну). Здесь свою последнюю ночь жизни провел Андрей Кузьменко. Утром он выехал на Киев и... Здесь я селил друзей, которые приезжали в Кривой Рог. Потому что это на 95 Квартале. В самом центре. Здесь я часто останавливался, когда бывал в родном городе, а номер, который показан, был в эпицентре удара. Он справа от фасада", - отметил Анатолич и показал архивные фото в отеле.

Также телеведущий опубликовал фотографии разрушенного ночью комплекса и написал свои соболезнования так:

"Опять погибшие. Опять террористы показывают свою суть. Это уже не вызывает удивления. Только злость и скорбь по людям".

Напомним, ранее стало известно, как украинские звезды реагировали на утреннюю атаку РФ.

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