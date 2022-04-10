По словам Приходько, плакать на камеру - это убого.

Украинская певица Анастасия Приходько высказалась по поводу слез опальной Светланы Лободы, которая до внесения в "черный список" артистов, поддерживающих путинский режим, молчала о войне в Украине.

В эксклюзивном интервью УНИАН певица заявила, что Лобода начала говорить о войне только тогда, когда оккупанты пришли к ней в дом, в Ирпень.

"Слезы опальных артистов - это смешно, это убого. Для меня это - нищая душа. Лобода начала говорить о войне только тогда, когда оккупанты пришли к ней в дом, в Ирпень: "Ой, у меня же там родители, ой…". Дорогая, они к тебе домой пришли еще в Донецк и Луганск. Это не где-то там была война, это все Украина, это у тебя кусок земли забрали", - сказала Приходько.

Она добавила, что тот, кто предал единожды, сделает это еще раз.

"Мне обидно, когда сейчас артисты начинают "переобуваться" в полете. Предав единожды, предадут еще раз. И поверьте, та же Ани Лорак вылезет еще с украинскими песнями и будет во весь голос орать о том, как она искренне любит Украину", - отметила певица.

По словам Приходько, во время войны не может быть нейтралитета. Каждый должен занять определенную позицию и определиться, на чей он стороне.

"Если вы взяли на себя ношу артиста, то не надо думать, что вы просто развлекательный персонаж. Вы же поете о любви, расставаниях, переживаниях. Вы же не звери. Значит, вы уже должны понимать, что на вас опираются люди. Нельзя говорить о том, что ты просто поешь и твои песни не имеют никакого отношения к политике. Тогда иди ты со своими песнями вслед за русским военным кораблем. Уходите со сцены, не позорь ее", - подытожила звезда.

Напомним, ранее Настя Приходько рассказала, как из-за войны помирилась с мамой после трехлетнего молчания.

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