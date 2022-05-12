По словам продюсера, Украину сейчас поддерживают многие европейцы.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал, какие шансы на победу в Евровидении 2022 имеет украинская группа Kalush Orchestra и могут ли они стать мировыми звездами.

"У нас есть шанс победить. После первого полуфинала букмекеры подняли ставки до 50%. Это просто какая-то нереальная история, потому что у них нет вероятности выигрыша меньше чем 1,6. То есть Евровидение 2022 уже можно закрыть", - сказал Игорь Васильевич в комментарии УНИАН.

Кондратюк добавил, что в современных реалиях эта победа является крайне важной для Украины.

"Когда в Украине идет война, важна любая победа. Ничего так не поднимает настроение людей, как продвижение ВСУ вперед, выбивания рашистов с наших территорий и победа украинцев за границей. Важна любая победа. Она минимум на неделю обеспечит подъем духа украинцев и военных, которые защищают нашу страну на передовой", - добавил шоумен.

Кроме того, по словам Кондратюка, сейчас многие европейцы поддерживают нашу страну в войне, которую развязала Россия. Поэтому после победы на Евровидении 2022 группа Kalush Orchestra может отправиться в тур, который зайдет на "ура".

"Каждый из европейцев, у кого есть мозги и он в сознании, хочет помочь украинцам. И Kalush Orchestra в данном случае повезло. После победы на Евровидении 2022 они могут устроить европейский тур, который будет проходить на "ура". Тем более, что переселенцы очень хорошо воспринимают их украиноязычные треки. А что будет дальше - посмотрим. Все будет зависеть от музыки. Не исключено, что какой-то мировой продюсер обратит на них внимание, и Kalush Orchestra "загремит" еще так, как никому не снилось в этой стране. Я надеюсь на это, ведь кто-то из украинцев должен начать выигрывать "Грэмми". Хотя я за то, чтобы эту премию выиграли Pink Floyd и Андрей Хлывнюк за "Червону калину" в номинации "Лучшая запись"", - добавил продюсер.

Напомним, Kalush Orchestra после взрывного выступления попали в финал Евровидения 2022.

Вас также могут заинтересовать новости: