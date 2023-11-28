Как оказалось, это связано не с войной в Украине.

Приближенный к Софии Ротару человек рассказал, почему певица сейчас ведет затворнический образ жизни. По его словам, это никак не связано с полномасштабным вторжением.

Так, инсайдер в комментарии OBOZ.UA рассказал, что ранее знаменитость тяжело перенесла "Омикрон", поэтому сейчас она пытается максимально себя обезопасить. Он говорит, что Ротару боиться заразиться коронавирусом. В связи с этим она ограничивает общение с людьми.

Известно, что сейчас Ротару живет под Киевом, в поселке Пятихатки. Вместе с ней находится ее сын Анатолий Евдокименко. А вот внук артистки уехал за границу, где пытается построить карьеру под творческим псевдонимом SHMN, который читается как "шаман".

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Инсайдер отметил, что такой псевдоним Евдокименко-младший выбрал потому, что увлекается эзотерикой, а не потому, что вдохновляется российским певцом Шаманом, который к тому же поддержал агрессию России против Украины.

К слову, внук Ротару никак не высказывался против войны в Украине. Он делает вид, что ее не существует. Возможно, таким образом он пытается усидеть на двух стульях...

Напомним, ранее российские захватчики "наложили лапу" на роскошную виллу Софии Ротару в Крыму.

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