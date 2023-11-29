Кроме того, именно знаменитость является главным спонсором музыкальной карьеры парня за рубежом.

Певица София Ротару помогла своему внуку Анатолию Евдокименко уехать из Украины во время полномасштабной войны. Кроме того, звездная бабушка продвигает карьеру внука за границей.

Как сообщает Obozrevatel со ссылкой на инсайдеров из близкого окружения семьи Ротару, Анатолий является любимцем певицы, поэтому она исполняет все его желания. По словам источников, именно Ротару помогла парню с выездом за границу во время полномасштабной войны. За эту "услугу" артистке пришлось выложить немалую сумму. Более того, Анатолию удалось пересечь границу не сразу.

Певица в настоящее время помогает своему внуку финансово за границей, где он развивает музыкальную карьеру под псевдонимом SHMN (читается как "шаман). Знаменитость спонсирует проживание внука, а также помогает продвигать его в карьерном плане.

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Куда исчезла София Ротару

Напомним, приближенный к Софии Ротару мужчина рассказал, почему певица сейчас ведет затворнический образ жизни. По его словам, это никак не связано с полномасштабным вторжением.

Ранее знаменитость тяжело перенесла "Омикрон", поэтому сейчас она старается максимально себя обезопасить. Он говорит, что Ротару боится заразиться коронавирусом. В связи с этим она ограничивает общение с людьми.

Известно, что сейчас Ротару живет под Киевом, в поселке Пятихатки. Вместе с ней находится ее сын Руслан Евдокименко.

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