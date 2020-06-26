Звезда сериала "Королевы крика" Эмма Робертс беременна

Говорят, возлюбленные счастливы и не могут дождаться появления ребенка.

Голливудская актриса Эмма Робертс вместе с возлюбленным Гарретом Хедлундом ждут первенца.

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Пара встречается уже более года, сообщило издание US Weekly.

Говорят, возлюбленные счастливы и не могут дождаться появления ребенка. Отношения между Эммой Робертс и Гарретом Хедлундом начались с дружбы, а встречаться они начали лишь с апреля 2019 года.

Предыдущие отношения Эммы Робертс с Эваном Питерсом были разорваны в марте 2019 года. Известно, что они познакомились на съемках фильма «Взрослый мир» в 2012 году, а уже в следующем году – обручились.

Как сообщал ранее УНИАН, тем временем родная тетя Эммы Робертс актриса Джулия Робертс разводится после 18 лет брака. Отношения оскароносной Робертс с мужем, оператором Дэнни Модером уже давно ухудшились.

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