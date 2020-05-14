Супермодель Эмили Ратаковски похвасталась своими формами на фото без бюстгальтера

На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в белом обтягивающем топе, сквозь который просвечивается ее грудь.

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками снимком в соблазнительном обтягивающем топе. Бюстгальтер под него актриса предпочла не надевать.

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Фотография была опубликована в ее Instagram.

На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в белом обтягивающем топе, сквозь который просвечивается ее грудь. Модель также надела очки и распустила волосы.

Снимок за 11 часов набрал более миллиона лайков.