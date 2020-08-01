Засветила аппетитную грудь: Эмили Ратаковски в секси-луке выбралась в кафе

Модель надела стильный топ с длинными рукавами из своего гардероба.

Модель Эмили Ратаковски часто можно увидеть во время прогулки по Нью-Йорку с собакой. Но иногда девушка любит просто посидеть в ресторане и поболтать с любимым или с подругами.

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В этот раз модель сходила в кафе, где пообедала на террасе. Там она сделала несколько снимков и опубликовала их в Instagram.

Одета модель была в коричневый атласный кроп-топ с длинными рукавами и откровенным декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь. К топу Эмили подобрала белую мини-юбку с цветочным принтом.

В качестве украшений она выбрала золотые кулоны на тонких цепочках и золотые серьги-кольца. Волосы девушка собрала в пучок, выпустив спереди пряди, а на лицо нанесла максимально естественный макияж.

Как сообщал УНИАН.Lite, ранее Эмили Ратаковски подразнила поклонников фото в новом бикини.

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