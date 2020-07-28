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Едва прикрывает: супермодель Эмили Ратаковски снялась в откровенном купальнике (фото)

16:07, 28 июля 2020
Звезды
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Эмили Ратаковски / фото instagram.com/emrata

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На нем девушка изображена в атласном купальнике желтого цвета, который едва прикрывает ее интимные места.

Многим подписчикам понравился снимок, и они не скупились на комплименты в комментариях: «Красивая», «Вау», «Огонь».

Эмили Ратаковски позировала в откровенном купальнике / фото instagram.com/emrata

Ранее УНИАН писал, как Эмили Ратаковски раскритиковали в сети за смену имиджа.

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Теги: #Эмили Ратаковски