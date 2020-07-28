Едва прикрывает: супермодель Эмили Ратаковски снялась в откровенном купальнике (фото)

Девушка не перестает делиться смелыми снимками в сети.

28-летняя супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски, которая недавно сменила имидж, поделилась новым откровенным снимком.

Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски засветила голую грудь на пикантном фотоФото она опубликовала в своем Instagram.

На нем девушка изображена в атласном купальнике желтого цвета, который едва прикрывает ее интимные места.

Многим подписчикам понравился снимок, и они не скупились на комплименты в комментариях: «Красивая», «Вау», «Огонь».

Ранее УНИАН писал, как Эмили Ратаковски раскритиковали в сети за смену имиджа.

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