Едва прикрывает: супермодель Эмили Ратаковски снялась в откровенном купальнике (фото)
16:07, 28 июля 2020Звезды
230 0
Девушка не перестает делиться смелыми снимками в сети.
Эмили Ратаковски / фото instagram.com/emrata
28-летняя супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски, которая недавно сменила имидж, поделилась новым откровенным снимком.
Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски засветила голую грудь на пикантном фотоФото она опубликовала в своем Instagram.
На нем девушка изображена в атласном купальнике желтого цвета, который едва прикрывает ее интимные места.
Многим подписчикам понравился снимок, и они не скупились на комплименты в комментариях: «Красивая», «Вау», «Огонь».
Эмили Ратаковски позировала в откровенном купальнике / фото instagram.com/emrata
Ранее УНИАН писал, как Эмили Ратаковски раскритиковали в сети за смену имиджа.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter