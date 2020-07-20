Развод Эмбер Херд и Джонни Деппа: девушка дала ключи от дома Илону Маску

Во время брака с Деппом Херд тайком встречалась с Илоном Маском.

Весной папарацци засняли, как Эмбер Херд и Илон Маск поднимались на лифте в квартиру Джонни Деппа, пока тот был в отъезде.

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На снимках видно, как актриса прижимается к изобретателю, передает popcornnews.

Консьерж дома на заседании суда, на котором решается вопрос развода, рассказал, что Илон приезжал к Эмбер несколько раз в неделю по ночам, между 11 и 12 часами, когда Джонни не было дома.

Также консьерж добавил, что пара начала тайком встречаться спустя месяц после женитьбы Эмбер и Джонни. Кроме того, он рассказал, что не видел никаких синяков, порезов, ушибов, красных пятен или каких-либо других травм любого рода на лице мисс Херд после вероятного домашнего насилия, о котором говорила сама актриса.

Как сообщал УНИАН, Эмбер Херд приехала в суд с сумкой за $2 тысячи.

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