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Развод Эмбер Херд и Джонни Деппа: девушка дала ключи от дома Илону Маску

14:08, 20 июля 2020
Звезды
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Эмбер Херд / REUTERS

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На снимках видно, как актриса прижимается к изобретателю, передает popcornnews.

Консьерж дома на заседании суда, на котором решается вопрос развода, рассказал, что Илон приезжал к Эмбер несколько раз в неделю по ночам, между 11 и 12 часами, когда Джонни не было дома.

Также консьерж добавил, что пара начала тайком встречаться спустя месяц после женитьбы Эмбер и Джонни. Кроме того, он рассказал, что не видел никаких синяков, порезов, ушибов, красных пятен или каких-либо других травм любого рода на лице мисс Херд после вероятного домашнего насилия, о котором говорила сама актриса.

Как сообщал УНИАН, Эмбер Херд приехала в суд с сумкой за $2 тысячи.

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