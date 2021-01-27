Эллиот Пейдж ранее сменил пол.

Голливудский актер Эллиот Пейдж решил развестись со своей супругой, танцовщицей Эммой Портнер.

Читайте такжеЭллиот Пейдж впервые показал себя после каминг-аута

Об этом сообщает DailyMail.

Отмечается, что они были вместе всего три года. Прошлым летом пара рассталась, но только сейчас решила расторгнуть официальный брак. При этом они остались друзьями.

Напомним, что Пейдж ранее сменил пол. Он был девушкой и его звали Эллен. В смене пола его поддержала Эмма. К слову, пара вступала в брак, когда Эллиот был еще Эллен.

Кто такой Эллиот Пейдж:

Он впервые снялся на камеру в 1997 году в возрасте 10 лет

Имеет номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за роль в фильме «Джуно»

Пейдж исполнил главную роль в триллере «Леденец»

1 декабря 2020 года Пейдж совершила в своём аккаунте в Инстаграм каминг-аут как трансмужчина под именем Эллиот. По оценке журнала Dazed, Эллиот Пейдж является наиболее известным трансмужчиной в современном мире, и в этом смысле его каминг-аут оказывает значительное влияние на положение трансгендеров

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН