Исполнитель все же отменил свое многострадальное выступление в Польше и нацелился на новую страну.

Известный украинский певец Олег Винник, который планировал выступить в Варшаве еще в прошлом году, отменил свой концерт в Польше. Ранее артист перенес выступление на апрель этого года. Однако сейчас стало известно, что его отменяют окончательно. Причина осталась такая же, как и в прошлый раз: низкая заинтересованность людей в музыкальном событии, вследствие чего билеты почти не были раскуплены.

Об этом сообщает Telegram-канал "Злива" со ссылкой на афишу отмененного выступления в Польше. Отмена концерта состоялась за две недели до его запланированной даты проведения - 24 апреля. По данным автора Telegram-канала, продалось чуть больше 100 билетов из 1200 возможных, из-за чего команда исполнителя приняла решение об отмене выступления.

В то же время Винник не теряет надежды заработать деньги в Европе и отправится в тур по Германии, где живет уже более трех лет после выезда из Украины в 2022 году. На сайте Kontramarka уже появилось расписание концертов, и началась продажа билетов.

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Олег планирует выступить в шести немецких городах. Концерты запланированы на декабрь 2025 года. На этот раз стоимость билетов стартует от 2600 гривень, а за самый дорогой билет в первых рядах придется заплатить более 5000 гривень.

Организаторы обещают поклонникам Винника на концертах лучшие хиты и "океан искренних эмоций и чувств" от певца. Правда, пока что продажа билетов идет не слишком активно. Сейчас на первое выступление не купили еще ни одного билета. Также отметим, что сам артист, который редко выходит на связь и молчит о войне, пока не комментировал свой новый тур, как и отмену выступления в Польше.

Напомним, ранее Олег Винник выпустил новую песню, которую написал до войны. Ранее этот трек одиозный артист уже исполнял на своих концертах. Речь идет о композиции "Зайві слова". Это вторая песня певца за время полномасштабного вторжения.

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