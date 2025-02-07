Мужчина сыграл свадьбу с продюсером после рождения двух общих детей.

Американский актер Элайджа Вуд, который известен по фильмам "Властелин колец", "Город грехов", "Последний охотник на ведьм" и многим другим киноработам, женился. Об этом пишет издание TMZ.

Избранницей 44-летнего мужчины стала продюсер Метте-Мари Конгсвед. Она моложе актера на 11 лет.

По слухам, пара поженилась в Швеции. Событие произошло накануне Нового года. Влюбленные не устраивали громкое празднование и пригласили только близких и друзей. Всего было около 80 человек.

Видео дня

Сами молодожены пока не комментируют свою свадьбу.

Что известно о личной жизни Элайджа Вуда

Элайджа и Метте-Мари познакомились в 2017 году. Их первая встреча состоялась на съемках фильма "Я больше не чувствую себя как дома в этом мире", над которым влюбленные работали вместе. Позже стало известно, что пара ждет пополнения. В 2019 году у них родился сын, а в марте 2023 года они стали родителями дочери. К слову, имена своих детей актер и продюсер скрывают от публики и не любят говорить о личном.

Напомним, ранее известный американский актер Эдди Мерфи официально женился после 6 лет помолвки. Его избранницей стала модель Пейдж Батчер.

Вас также могут заинтересовать новости: