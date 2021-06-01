Известная во всем мире актриса могла бы сегодня отмечать свой день рождения.

1 июня актрисе и секс-символу Мэрилин Монро могло бы исполниться 95 лет. Но, увы, ее жизнь оборвалась еще в 1962 году.

В честь этого знаменательного дня УНИАН рассказывает, чем запомнилась Монро всему миру, почему она умерла в столь раннем возрасте и о трагедиях, которые происходили в ее жизни.

Мэрилин Монро: детство

Будущая актриса родилась в Лос-Анджелесе. При рождении родители дали ей имя Норма Джин Мортенсон. Первые годы жизни Нормы Джин были довольно счастливыми, хотя мать из-за работы не могла уделять ей достаточно внимания, поэтому вскоре после родов отдала дочь во временную семью опекунов Альберта и Иды Болендер в сельском городке Хоторн. Но, вскоре, когда мама маленькой Монро почувствовала себя финансово стабильной, все же забрала дочь к себе.

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Но счастливая жизнь с матерью у Мэрилин продлилась недолго. Вскоре у Глэдис начали проявляться признаки психического расстройства и поставлен диагноз - параноидальная шизофрения. Проведя несколько месяцев в доме отдыха, она была помещена в столичную государственную больницу, где и провела весь остаток своей жизни и редко контактировала с дочерью. Поэтому девочку к себе забрала подруга Глэдис. Потом она жила у своей двоюродной тети.

Мэрилин Монро: работа моделью

Мэрилин снялась для обложек многих журналов. Ведь ее внешность трудно было не выделить среди других девушек. В августе 1946 года она вместе с директором студии "20 Century Fox" Беном Лионом выбрала сценический псевдоним - "Мэрилин Монро", под которым ее сейчас знает весь мир. Позиция Монро в качестве ведущего секс-символа была подтверждена в декабре 1953 года, когда Хью Хефнер показал её на обложке и развороте в первом номере журнала Playboy.

Мэрилин Монро: ключевые роли в кино

Известность ей принесли роли в фильмах "Ниагара" (1953), "Джентльмены предпочитают блондинок" (1953) и "Зуд седьмого года" (1955). Монро играла глупых блондинок, поэтому в будущем ей было тяжело избавиться от этого клише. Но больше всего она запомнилась ролью в фильме "В джазе только девушки" (1959). За эту роль она получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль - комедия или мюзикл".

Мэрилин Монро: личная жизнь

Актриса несколько раз была замужем. Её первым мужем стал моряк Джим Догерти, затем был бейсболист Джо Ди Маджо, потом драматург Артур Миллер. Стоит отметить, что Монро всегда хотела иметь детей, но всякий раз ей не удавалось сохранить беременность. То у нее была внематочная беременность, то выкидыши, то Мэрилин сама делала аборт. Поэтому с личной жизнью у нее всегда были проблемы.

Мэрилин Монро: смерть

В ночь 5 августа 1962 года жизнь Монро оборвалась в возрасте 36 лет. Тело девушки нашли в ее спальне обнаженным. Она неподвижно лежала лицом вниз на кровати с телефонной трубкой в руке. Эксперты выяснили, что причиной смерти стало острое отравление барбитуратами. В результате ее смерть определили как самоубийство.

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Автор: Диана Могилевич