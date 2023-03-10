Недавно стало известно, что телеведущий Владимир Остапчук расстался со своей второй женой - нотариусом Кристиной Горняк.

Личная жизнь телеведущего Владимира Остапчука находится под наблюдением прессы и поклонников уже не первый месяц, ведь недавно стало известно о его расставании со второй женой Кристиной.

Во время семейной жизни пара начала строительство дома под Киевом - туда экс-влюбленные планировали заехать после завершения работ и там хотели завести детей.

Сейчас нотариус Кристина Горняк ответила, кому принадлежит эта недвижимость. Судя по всему, брачного договора у них не было, и на данный момент они не поделили имущество. В блоге женщина намекнула, что у нее на дом с бывшим мужем равные права.

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"Очень много вопросов о доме. Нечего на них ответить. Мы ничего не решали, домик хорошенький стоит себе на солнышке. Для меня это пока не очень насущный вопрос, но вообще любое имущество, приобретенное супругами, является общим", - прокомментировала Кристина.

Развод Остапчука со второй женой: подробности

В декабре 2022 года стало известно, что шоумен Владимир Остапчук больше не живет со своей второй женой. Более того, в прессе появилась информация о том, что он уже сожительствует с новой девушкой - журналисткой Катей Полтавской.

Причину развода знаменитости не называли. Для поклонников эта новость стала настоящим шоком, ведь еще весной-летом 2022 года пара давала интервью и заявляла о планах завести детей.

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