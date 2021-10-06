Кирилл Туриченко сделал предложение своей девушке.

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко сделал предложение руки и сердца своей девушке Дарье Тарасовой.

Певец исполнил трогательную песню, а аккомпанировал ему композитор-виртуоз Евгений Хмара. Затем Кирилл встал на одно колено и вручил девушке помолвочное кольцо, на что она ответила "да".

"И я считаю это прекрасным окончанием нашей свадьбы: начало новой истории, бесконечная цепочка", – написала блогерша Мария Солодар.

О Дарье мало что известно. Она уже была замужем и воспитывает сына. Работает не в сфере шоу-бизнеса.

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Артисты встречались в период с 2006 по 2007 год. Кирилл неоднократно делал предложение Тине, но она отказывалась. А когда звезда познакомилась с продюсером Евгением Огиром, то разорвала отношения с Туриченко.

Вскоре Кароль вышла замуж за Огира и родила ему сына Вениамина. Их брак продлился недолго из-за смерти Евгения. Его жизнь забрал рак желудка.

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Автор: Диана Могилевич