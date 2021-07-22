Ева Бушмина показала очень откровенное фото.

Экс-"виагра" Ева Бушмина, которая последнее время выступает под псевдонимом LAYAH, опубликовала в Instagram новую фотографию.

В кадре она предстала полностью обнаженной, прикрыв лишь грудь лилией. Также из "одежды" на ней только полотенце, которым она замотала мокрые волосы.

"Тигровая лилия", "Фотка - топ", "Классная", - пишут поклонники под фото.

Кто такая Ева Бушмина:

Ева родилась 2 апреля 1989 года в городе Свердловск Луганской области. Она является бывшей солисткой группы "ВИА Гра".

В 2013 году начала сольную карьеру и выступала под именем Ева Бушмина.

25 апреля 2016 года Бушмина объявила о том, что проект "Ева Бушмина" прекращает своё существование.

В сентябре 2016 года она выпустила дебютный альбом под новым псевдонимом "LAYAH".

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Автор: Диана Могилевич