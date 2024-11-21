Она долго переживала эту трагедию.

Экс-участница шоу "Холостяк" Светлана Кирган потеряла на войне мужа. Она долго переживала эту трагедию, а потом поняла, что вновь хочет любви. Поэтому и отправилась на реалити, однако главный герой Александр Терен не дал ей розу, из-за чего Светлане пришлось покинуть шоу в третьем выпуске.

Свое решение Терен аргументировал тем, что Светлана еще не до конца пережила боль потери и поэтому будет нести этот опыт в новые отношения. Сама Кирган так не считает.

В интервью УНИАН она рассказала о своей личной трагедии и как переживала это.

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По ее словам, год ее супруга считали без вести пропавших, а потом ей написал россиянин.

"Мой муж был военным, начиная с 2014-го года. Прошел Майдан, добровольческие батальоны, впоследствии стал офицером. На момент начала полномасштабного вторжения он был командиром взвода и выполнял задачи под Херсоном. 12 марта 2022-го муж перестал выходить на связь, и его стали считать без вести пропавшим. В начале апреля 2022 года телефон мужа "ожил" и начал писать нам (мне, маме, сестре) о его гибели. Кто-то по ту сторону экрана назвал фамилию, имя и должность мужа и прислал такое сообщение: "К сожалению, ваш муж умер. Его тело возле четвертого канала. Можете забрать". Оказалось, что со мной переписывался россиянин, который просто издевался надо мной в переписке и подталкивал к тому, чтобы кто-то приехал забирать тела на сброшенную им точку", - поделилась Светлана.

Она говорит, что они пытались установить, откуда идет сигнал телефона, искали его по социальным сетям и группам, связанным с поиском военнопленных. Также она писала запросы и "штурмовала" все возможные организации.

"Чуть позже узнала о том, что в поле вблизи населенного пункта Степная Долина на Херсонщине, где, вероятно, выполнял задание мой муж, лежат четыре тела, к которым невозможно было подобраться. Более года Виктор считался без вести пропавшим, а почти половину того времени его тело и тела его побратимов гнили в так называемой серой зоне", - добавила Светлана.

Долгое время его тело не могли забрать, а затем идентифицировать, продолжила вдова военного:

"Никто из нас не хотел верить, что те кости с поля - это он и его собратья. В общем, никто из украинских воинов не заслуживает гнить в поле, без возможности быть хотя бы нормально похороненным. Только в начале октября 2022 года те тела смогли эвакуировать с того чертового поля. Когда ДНК дало совпадение, мне позвонили и сказали: "Примите наши соболезнования. Ваш муж погиб. Есть совпадение по ДНК". Потом я сама ездила в морг и укладывала в гроб с костями военную форму и берцы, решала вопрос с погребением и организацией, ведь семья мужа на тот момент находилась за границей. Все делала самостоятельно, и это было очень трудно морально..."

Она добавила, что ее начинает трясти от злости, когда слышит где-то, что она недостаточно драматично рассказывает свою историю и не плачет на камеру.

"Я никому не пожелаю пройти тот путь, который пришлось пройти мне. Поэтому не воспринимаю в свой адрес комментариев относительно того, как и сколько мне надо было это проживать. Это только мое, и обо мне", - подытожила девушка.

Напомним, Светлана Кирган, военная журналистка и экс-участница 13 сезона реалити "Холостяк", в интервью УНИАН рассказала об участии в проекте, о службе, о муже, который погиб на войне, и о том, возмутило ли ее мнение Терена относительно ее личной трагедии.

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