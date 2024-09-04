Он не признает свою вину.

Бывший муж покойной актрисы Шеннен Доэрти - актер Эшли Гамильтон - арестован. Об этом пишет издание TMZ.

Известно, что его задержала полиция около 5 утра в Беверли-Хиллз из-за того, что Эшли угрожал ножом сотруднику отеля. Менеджер заведения отметил, что актер вытащил нож и "принял боевую стойку" после того, как он его разбудил в вестибюле и не позволил спать на диване у входа. Мужчина начал спорить, поэтому срочно вызвали полицию.

Гамильтону предъявили обвинение за мелкое хулиганство и забрали в участок.

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Интересно, что сам Эшли отметил, что не помнит об угрозах и ноже. По его словам, работник отеля просто напугал его, поэтому он решил защищаться. Также мужчина добавил, что заснул из-за таблеток, которые прописали ему для лечения онкологического заболевания кожи.

Сейчас дело передали в окружную прокуратуру Лос-Анджелеса для рассмотрения и выбора дальнейшего наказания.

Что известно об Эшли Гамильтоне

Актер Эшли Гамильтон дебютировал в фильме "Бетховен-2". Позже он сыграл главные роли в таких кинолентах, как: "Затерянные в Африке", "Затерянные ангелы" и "Железный человек-3".

В 1993 году мужчина женился на звезде сериала "Беверли-Хиллз 90210" Шеннен Доэрти. На тот момент они знали друг друга всего две недели. Это и стало причиной быстрого развода, ведь их брак длился только пять месяцев.

Напомним, ранее стало известно, что звезду "Танцев со звездами" Артема Чигвинцева арестовали.

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